Heute ist Claude Code zentraler Bestandteil diverser KI-Aufgaben, die Zeit sparen und das Leben erleichtern können. Doch wie wurde die Coding-Assistenz, die jetzt von einem neuen Supermodell unterstützt wird, eigentlich zu dem, was sie ist? Anthropic gibt Antworten. Die KI-Coding-Assistenz Claude Code hat sich zu einem Kerninstrument digitaler Arbeit entwickelt. Mit Claude Code können User ihre Code-Basis bearbeiten, Dateien bearbeiten, Befehle ausführen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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