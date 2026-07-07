Anzeige
Mehr »
Dienstag, 07.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Crypto.com-Paukenschlag!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A426PD | ISIN: DE000A426PD9 | Ticker-Symbol:
Lang & Schwarz
07.07.26 | 16:56
16,600 Euro
+3,94 % +0,630
Branche
Konsumgüter
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
FIT GROUP AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FIT GROUP AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
16,20017,00016:56
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
FIT GROUP AG
FIT GROUP AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
FIT GROUP AG16,600+3,94 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.