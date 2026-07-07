Während Novo Nordisk und Eli Lilly den milliardenschweren Markt für GLP-1-basierte Appetitzügler kontrollieren, schicken sich immer mehr Unternehmen an, dem Duo mittel- bis langfristig nennenswerte Marktanteile abzuluchsen. Auch Kailera Therapeutics zählt zu diesen Firmen. Der Wettbewerber hat am Dienstag weitere Daten vorgelegt.Konkret handelt es sich um positive Topline-Ergebnisse der Phase 3 zum oral verfügbaren GLP-1-Rezeptor-Agonisten KAI-7535 beziehungsweise HRS-7535. Dieser konnte in China ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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