NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von SpaceX beim Kursziel von 225 US-Dollar mit "Overweight" aufgenommen. Die Ambitionen des Weltraum- und KI-Konzerns und deren mögliche Auswirkungen auf die Menschheit seien größer als bei jedem Unternehmen zuvor, schrieb Doug Anmuth am Dienstag zu seiner Empfehlung der Aktie. Im Fokus stünden die Startkapazitäten und die Wiederverwertbarkeit der Starhip-Raketen. Anmuth geht davon aus, dass SpaceX die Zahl der Raketenstarts von "einer Handvoll 2026" auf etwa 5.000 im Jahr 2031 steigern wird. Dies sollte es dem Unternehmen ermöglichen, bis dahin eine Rechenleistung von 75 Gigawatt im All zu installieren. Der Experte traut SpaceX zudem zu, bis 2030 jährliche Umsatzwachstumsraten von durchschnittlich 91 Prozent zu erzielen. Auch für die Margen und den Börsenwert sieht er noch viel Luft nach oben./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 05:09 / EDT





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ISIN: US84615Q1031





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