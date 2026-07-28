Die Pechsträhne für den US-Raumfahrtkonzern SpaceX nimmt kein Ende. Das Papier fiel im heutigen US-Handel um über fünf Prozent auf etwa 107 US-Dollar und notiert damit bereits 20 Prozent unter dem ursprünglichen Ausgabepreis. Vom Allzeithoch im Juni hat das Unternehmen damit gigantische 1,2 Billionen Dollar an Börsenwert eingebüßt - einer der schärfsten Kursabstürze der Finanzgeschichte.Leerverkäufer kassieren abNeben der allgemeinen Skepsis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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