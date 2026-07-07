Ankara - Nato-Generalsekretär Mark Rutte fordert angesichts der Bedrohungen durch Länder wie Russland, China und Nordkorea eine «Revolution» in der transatlantischen Verteidigungsindustrie. «Das Summen der Maschinen muss zu einem Dröhnen werden», sagte der Niederländer am Rande des diesjährigen Bündnisgipfels in der Türkei. Das klinge dramatisch, sei aber machbar. Als konkrete Schritte für die Revolution nannte Rutte unter anderem weitere langfristige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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