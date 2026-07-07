In Seoul stehen neue Kunden bei Ferrari-Händlern Schlange. Boni im Hunderttausender-Bereich stehen für den Wahnsinn im Chip-Sektor. An der Börse lässt sich mit Hebelpapieren auf DAX, Nasdaq oder S&P 500 spekulieren. Entsprechend sind 2026 mit Hebel 5 bis 10 bei Nasdaq und S&P 500 auch ein Verdoppler drin. Ohne Hebel hat sich allerdings der Kospi-Index in Südkorea mit Samsung als Zugpferd verdoppelt. 106 Prozent. Seit Jahresbeginn. Für den Index eines ernstzunehmenden Industrielandes ist das nichts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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