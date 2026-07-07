Die Ottobock-Aktie dümpelt seit fast zwei Monaten in einem Kurskorridor zwischen 50 und 55 € auf und ab. Kann ihr diese Nachricht neuen Schwung geben und ist das Papier des deutschen Medtech-Konzerns momentan einen Kauf wert? Eine strategische Übernahme Am heutigen Dienstagmorgen hat Ottobock die strategische Übernahme des spanischen Medtech-Unternehmens Fesia Technology bekanntgegeben. Fesia ist ein Spezialist im Bereich der funktionellen Elektrostimulation. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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