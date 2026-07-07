Mitte Juni hatte bei AUTO1 ein virtueller Kapitalmarkttag stattgefunden. Die Ausführungen des Managements zur mittelfristigen Entwicklung kamen bei Analysten und Investoren gut an. Die Aktie hat Fahrt aufgenommen. Geht es nach den Experten von JPMorgan, dürfte der Real-Depot-Wert im Vorfeld der Q2-Zahlen weiter den Vorwärtsgang einlegen.AKTIONÄR-Leser wissen: Die AUTO1 Group betreibt eine digitale Plattform für den Online-Kauf und -Verkauf von Gebrauchtwagen. Das Unternehmen ist in zwei Segmente ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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