Die ENERCON Gobal GmbH und die Planungsbüro Düser GmbH haben Verträge für zwei Wind-plus-Speicher-Projekte in Deutschland unterzeichnet. Die Vorhaben kombinieren Windenergieanlagen mit Batteriespeichern und einer Hybridsteuerung. Die Inbetriebnahme ist für das erste Quartal 2027 vorgesehen. ENERCON setzt auf Wind-plus-Speicher-KonzepteMit den beiden Wind-plus-Speicher-Projekten erweitert ENERCON nach eigenen Angaben sein Angebot für hybride Windparkkonzepte. Vertragspartner ist die Planungsbüro ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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