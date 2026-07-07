Im Übernahmekampf um die Commerzbank steht der nächste wichtige Termin an. Nach dem Ablauf der UniCredit-Offerte wollen die Italiener morgen offenlegen, wie groß ihr Zugriff auf das Frankfurter Institut inzwischen ist. Anleger blicken gespannt auf die Beteiligungsquote.Das Wichtigste kurz und knapp• Die UniCredit wird morgen über ihre Beteiligungshöhe informieren.• UniCredit dürfte 42 bis 45 Prozent der Commerzbank kontrollieren.• Der Abschluss einer Übernahme wäre frühestens 2027 zu erwarten.Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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