"Wir befinden uns im dritten Jahr in Folge in einer Konsolidierung der Solarindustrie", sagt Frank Niendorf, Vice President bei Jinkosolar im Gespräch mit pv magazine auf der The smarter E Europe in München. Die Photovoltaik-Hersteller schrieben weiterhin Verluste. Dennoch seien die großen Hersteller noch alle da. Niendorf hatte im Vorjahr prophezeit, dass die großen Verluste, die viele Modulhersteller in der jüngsten Vergangenheit erlitten hätten, einige Unternehmen vom Markt verschwinden lassen werde. "Eine Bereinigung findet statt", sagt Niendorf vor allem mit Blick auf die Bemühungen der chinesischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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