EM-Aktien schlagen die globalen Märkte, wobei der MSCI Emerging Markets Index eine bisherige Jahresrendite von 25 % erzielt (MSCI ACWI Index erreicht 11 %), getrieben von starken Fundamentaldaten, attraktiven Bewertungen und robustem Gewinnwachstum. Dividendenzahlungen werden zunehmend zentral für die EM-Renditen und erzielten in den letzten zwei Jahrzehnten fast 12 % kumuliertes jährliches Wachstum; mehr als die Hälfte der EM-Unternehmen bieten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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