Bern - Armasuisse und der Flugzeughersteller Lockheed Martin haben im Rahmen der Beschaffung der F-35-Kampfjets weitere Offset-Vorhaben konkretisiert. Anders als beim Kauf der Flieger, welche teurer werden als geplant, scheinen die Ziele für die Gegengeschäfte auf Kurs zu sein. Zu den neuen Offset-Vorhaben gehören beispielsweise ein Trainingslager für die Ausbildung am Triebwerk des F-35, der Aufbau von Fähigkeiten für Produktion und Reparatur der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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