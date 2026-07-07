Die thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA baut ihre internationale Wachstumsstrategie konsequent aus und hat mit Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) eine strategische Kooperationsvereinbarung für die Herstellung alkalischer Wasser-Elektrolyseure in Indien geschlossen. Ziel der Partnerschaft ist der gemeinsame Aufbau lokaler Produktionskapazitäten sowie die Umsetzung großer Projekte zur Erzeugung von grünem Wasserstoff. Für Anleger ist die Vereinbarung weit mehr als eine klassische Industriekooperation. Indien entwickelt sich zu einem der weltweit wichtigsten Zukunftsmärkte für grünen Wasserstoff. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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