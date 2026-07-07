Die Nordex Group hat einen der größten Auftragseingänge der vergangenen Monate verbucht. Der Windenergieanlagenhersteller erhält vom Projektentwickler UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG) Bestellungen über insgesamt rund 700 Megawatt. Die Aufträge umfassen 100 Windenergieanlagen der neuesten Delta4000-Plattform und stärken die ohnehin gut gefüllte Projektpipeline des Unternehmens weiter. Für Investoren ist der Auftrag von besonderer Bedeutung. Er unterstreicht nicht nur die starke Marktposition von Nordex im deutschen Windenergiemarkt, sondern zeigt auch, dass der Ausbau der erneuerbaren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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