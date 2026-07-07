Nach den moderaten Kursgewinnen vom Vortag dürfte die Wall Street am Dienstag zur Eröffnung weiter zulegen. Dagegen sieht es für die Technologiewerte an der Nasdaq weniger rosig aus. Vor allem Halbleiterwerte sollten nach Quartalszahlen des südkoreanischen Elektronik- und Chipkonzerns Samsung unter Druck geraten. Der Broker IG taxiert den Dow Jones Industrial 0,3 Prozent höher auf 53.207 Punkte, nachdem er bereits am Montag um rund 0,3 Prozent gestiegen war. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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