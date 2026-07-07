Nach dem spektakulären Börsengang am 12. Juni hat die Aktie von SpaceX zuletzt den Rückwärtsgang eingelegt. Goldman Sachs lässt sich davon nicht beeindrucken und empfiehlt die Aktie zum Kauf.Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von SpaceX mit einer Kaufempfehlung "ausgestattet". Analyst Eric Sheridan sieht die Chancen für den Satelliten- und KI-Konzern von Elon Musk aktuell etwa doppelt so hoch wie die Risiken. Jeder einzelne vom Konzern adressierte Markt - Weltraum, Kommunikation und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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