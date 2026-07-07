© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-FotopresDie Anteile der Deutschen Telekom konnten sich nach einem neuen Mehrjahrestief zuletzt stark erholen, doch die Gefahr ist charttechnisch noch nicht gebannt. Deutsche Telekom: Der verhinderte Gewinner Eigentlich deutete bei den Anteilen der Deutschen Telekom vieles auf ein starkes Börsenjahr hin, nachdem die Aktie munter in 2026 gestartet und im Februar durch die Decke gegangen war. Doch der Beginn des Iran-Krieges führte zum abrupten Ende des Höhenfluges - als zinssensitiver Telekommunikationswert waren die Anteile der Bonner vom starken Anstieg der Zins- und Inflationserwartungen besonders stark betroffen. Für zusätzlichen Ärger sorgten in den vergangenen Tagen die Gerüchte um einen …
Enthaltene Werte: DE0005557508,DE0008469XXX,US8725901040,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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