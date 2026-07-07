Nvidia ist im KI-Boom das Maß aller Dinge - doch der wahre Burggraben sind nicht nur die Chips. Der Konzern hat sich still an einer Reihe von Partnern beteiligt. Und die Chance für Anleger ist klar: Sobald sich Nvidia einkauft, steigen die Kurse - trudeln die ersten Aufträge ein, steigen sie weiter.Wie groß der Hebel ist, zeigt Intel: Nvidia stieg im September 2025 bei 23,28 Dollar ein - heute notieren die Papiere bei 128 Dollar, dem Fünfeinhalbfachen. Nicht dabei gewesen? Kein Problem, denn die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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