Opes Solar Mobility hat seinen neuen Hochvolt- DC/DC-Wandler "OSM 60/875 MPPT" vorgestellt. Es handelt sich um einen galvanisch getrennten DC/DC-Wandler mit integriertem MPPT-Regler. Damit lasse sich Niederspannungs-Photovoltaik-Leistung unter 60 Volt direkt in Hochvoltleistung zwischen 200 und 875 Volt umwandeln. Eine Einheit verarbeitet Opes zufolge bis zu 1,5 Kilowatt. Das Gerät schließe eine Lücke bei der Integration von fahrzeugintegrierter Photovoltaik in Nutzfahrzeugen. Batterieelektrische Fahrzeuge und elektrifizierte Komponenten wie Kühlaggregate arbeiten mit Hochvoltarchitekturen, in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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