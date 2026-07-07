© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAISES Space & Defense gewinnt einen neuen Rahmenvertrag der US Space Force. Der Deal vereinfacht den weltweiten Bezug sicherer Satellitendienste.SES Space & Defense hat einen fünf Jahre laufenden Rahmenvertrag mit dem Space Systems Command der US Space Force gewonnen. Die hundertprozentige SES-Tochter soll künftig verwaltete und abgesicherte Satellitendienste bereitstellen. Ziel ist es, den verschiedenen Teilstreitkräften der USA den schnellen Bezug leistungsfähiger Kommunikationsverbindungen zu erleichtern. Nach Angaben des Unternehmens ermöglicht die Vereinbarung dem US-Verteidigungsapparat, weltweit Ku-Band-Konnektivität abzurufen. Auch in abgelegenen Einsatzgebieten sollen damit stabile …
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