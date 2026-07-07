Die Ottobock SE & Co. KGaA treibt ihre Wachstumsstrategie im Bereich neurologischer Versorgung konsequent voran. Das international tätige MedTech-Unternehmen übernimmt das spanische Technologieunternehmen Fesia Technology, S.L. und erweitert damit sein Portfolio um innovative Lösungen der Funktionellen Elektrostimulation (FES). Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, das Closing der Transaktion wird innerhalb der kommenden sechs Monate erwartet. Für Investoren ist die Akquisition vor allem strategisch interessant. Ottobock stärkt damit seine Position in einem Medizintechnikmarkt, der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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