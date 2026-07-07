Aktie im Fokus: Continental | Kursentwicklung und Chartanalyse

Die Continental Aktie steht nach dem Verkauf der Sparte ContiTech im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Mit dem Abschluss der strategischen Neuausrichtung konzentriert sich der DAX-Konzern künftig vollständig auf sein profitables Reifengeschäft. Gleichzeitig schafft der Milliardenverkauf finanziellen Spielraum für den Schuldenabbau sowie umfangreiche Kapitalrückflüsse an die Aktionäre. Wie ist die Continental Aktie fundamental und charttechnisch einzuschätzen?

- Continental: ISIN: DE0005439004 - WKN: 543900 - Ticker: CON

?? Aktien News: 3 Key Takeaways

ContiTech-Verkauf für bis zu 4,25 Mrd. EUR stärkt die Bilanz und erhöht den finanziellen Spielraum.

stärkt die Bilanz und erhöht den finanziellen Spielraum. Bis zu 2,5 Mrd. EUR sollen über Sonderdividenden und/oder Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückfließen.

sollen über Sonderdividenden und/oder Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückfließen. Charttechnisch bleibt die Continental Aktie bullisch, solange die wichtigen gleitenden Durchschnitte verteidigt werden.

Continental Aktie: Fundamentaldaten im Überblick

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 74,44 EUR Marktkapitalisierung 15,05 Mrd. EUR Umsatz 2025 19,68 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 23,73% KGV 2026* 12,87 Dividendenrendite 2026* 3,87% 4-Wochen-Performance -0,10% Bewertung leicht unterbewertet Branche Automobilzulieferer

*Prognose

Continental verkauft ContiTech für bis zu 4,25 Mrd. EUR

Continental hat den Verkauf seiner Sparte ContiTech an den Finanzinvestor Lone Star Funds vereinbart. Der Unternehmenswert beläuft sich auf 4,0 Mrd. EUR. Zusätzlich können erfolgsabhängige Zahlungen von bis zu 250 Mio. EUR hinzukommen. Mit diesem Schritt schließt Continental seine strategische Neuaufstellung ab. Nachdem zuvor bereits die Automobilzuliefersparte AUMOVIO abgespalten wurde, konzentriert sich der Konzern künftig vollständig auf das Kerngeschäft rund um Reifen. Bis zum Abschluss der behördlichen Genehmigungen wird ContiTech bereits als nicht fortgeführte Aktivität bilanziert. Continental rechnet noch im laufenden Jahr mit den notwendigen kartellrechtlichen Freigaben.

Milliardenzufluss soll Aktionären zugutekommen

Nach Unternehmensangaben erwartet Continental einen Mittelzufluss von rund 3,1 Mrd. EUR.

Die Mittel sollen für zwei zentrale Maßnahmen verwendet werden:

Reduzierung der Nettoverschuldung

Ausschüttung von rund 2,5 Mrd. EUR an die Aktionäre

Die Kapitalrückführung könnte entweder über eine Sonderdividende, über Aktienrückkäufe oder durch eine Kombination beider Maßnahmen erfolgen. Damit dürfte die Kapitalallokation in den kommenden Quartalen zu den wichtigsten Kurstreibern der Continental Aktie gehören....

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