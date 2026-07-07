Die letzte Ferrari-Analyse war ein Volltreffer. Nach der damaligen Abweisung am Widerstand kam es zwar zunächst zur geforderten Bewährungsprobe, doch die Käufer verteidigten den Bereich um 299,30 € mitsamt Aufwärtstrendlinie eindrucksvoll. Seither hat sich der Luxusautobauer dynamisch nach oben gearbeitet und notiert inzwischen wieder deutlich über der zuvor hart umkämpften Zone um 324 €. Käufer übernehmen wieder das Lenkrad Die Verteidigung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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