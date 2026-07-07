Ankara - Bundeskanzler Friedrich Merz hofft beim Nato-Gipfel auf einen guten «Geist von Ankara», US-Präsident Donald Trump sucht den Streit: Europas Hoffnungen auf harmonische Beratungen hat Trump schon bei der Ankunft einen Dämpfer verpasst. «Ich war sehr enttäuscht von der Nato», sagte er in der türkischen Hauptstadt und erneuerte seine Kritik, Grossbritannien, Italien, Deutschland und Frankreich hätten die USA im Iran-Krieg hängen lassen. Auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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