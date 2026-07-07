Zürich - Die Schweizer Börse hat den Handel zumindest gemessen am Leitindex SMI freundlich abgeschlossen. Nach der Verschnaufpause vom Wochenbeginn rückte der Leitindex am Dienstag vor allem dank festerer Schwergewichte vor. Der SMI konnte sich aber bis Handelsschluss nicht über der Marke von 14'400 Punkten halten, die er am Nachmittag für kurze Zeit zurückerobert hatte. Weiterhin von Verlusten geprägt ist derweil das Tech-Segment. Für Tech-Werte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab