© Foto: Evelyn SemenyukDer KI-Trade verliert spürbar an Wucht, gleichzeitig holen viele zuletzt vernachlässigte Aktien auf - so auch LVMH, die jetzt eine Einstiegschance bietet! Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - LVMH Monatelang hatte sich der Fokus vieler Privatanlegerinnen und -anleger einseitig auf Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte verengt. Die Angst, hier etwas zu verpassen, beginnt sich gerade gewaltig zu rächen, denn während KI-Aktien immer stärker unter Druck geraten und selbst von Mega-Earnings wie jenen von Samsung nicht mehr profitieren können, befinden sich in den zurückliegenden Wochen vernachlässigte Werte, darunter viele frühere Anlegerlieblinge, im Aufwind. Die neuen Allzeithochs in …
Enthaltene Werte: FR0000121014,DE000MM24XXXDen vollständigen Artikel lesen
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