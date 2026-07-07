Vor drei Jahren schrieb Beamter Stefan (Mitte 40) aus dem Ruhrgebiet einen beeindruckenden Leserbrief. Mittlerweile hat er enorme Fortschritte gemacht. Aus seinem Depot sind von damals 100.000 nun 250.000€ geworden. Auch bei seiner Sparsumme hat er enorme Fortschritte gemacht. Sein sparsamer Lebensstil hilft ihm dabei. Er sparte damals pro Monat etwa 50%, was ca. 2.000€ im Monat waren. Im Jahr summierte sich folglich sein freies Geld auf knapp 30.000€. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer