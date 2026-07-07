New York - Die US-Börsen haben am Dienstag nachgelassen. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 52.925 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.504 Punkten 0,5 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.173 Punkten 1,8 Prozent im Minus.
Elon Musks Raumfahrt- und Telekommunikations-Unternehmen SpaceX ist am Dienstag in den Nasdaq 100 aufgenommen worden. Zugleich veröffentlichten mehrere Investmenthäuser ihre Analysen und setzten hohe Kursziele für die SpaceX-Aktie. Dennoch fielen die Aktien des Konzerns deutlich.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1416 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8760 Euro zu haben.
Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.115 US-Dollar gezahlt (-1,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 115,88 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 75,64 US-Dollar, das waren 5,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.504 Punkten 0,5 Prozent im Minus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.173 Punkten 1,8 Prozent im Minus.
Elon Musks Raumfahrt- und Telekommunikations-Unternehmen SpaceX ist am Dienstag in den Nasdaq 100 aufgenommen worden. Zugleich veröffentlichten mehrere Investmenthäuser ihre Analysen und setzten hohe Kursziele für die SpaceX-Aktie. Dennoch fielen die Aktien des Konzerns deutlich.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagabend schwächer: Ein Euro kostete 1,1416 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8760 Euro zu haben.
Der Goldpreis ließ deutlich nach, am Abend wurden für eine Feinunze 4.115 US-Dollar gezahlt (-1,2 Prozent). Das entspricht einem Preis von 115,88 Euro pro Gramm.
Der Ölpreis stieg unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 75,64 US-Dollar, das waren 5,1 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
© 2026 dts Nachrichtenagentur