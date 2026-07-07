Paris - Trotz des Urteils gegen sie will die französische ?Rechtspopulistin Marine ?Le Pen bei der Präsidentschaftswahl antreten - ohne Fussfessel. Zudem kündigte sie Revision an. Die französische ?Rechtspopulistin Marine ?Le Pen ?will ?trotz ?des ?Berufungsurteils gegen ?sie bei der Präsidentschaftswahl im kommenden ?Jahr ?kandidieren. «Ich werde bei den Präsidentschaftswahlen 2027 ohne elektronische Fussfessel antreten», sagte Le Pen dem französischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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