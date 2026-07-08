von Patrick Gunti Moneycab.com: Herr Christinat, Affidea hat sich in den vergangenen Jahren vom Radiologieanbieter zu einem breit aufgestellten ambulanten Gesundheitsnetzwerk entwickelt. Was war der Auslöser für diese strategische Neuausrichtung? Marc-André Christinat: Der Schweizer Gesundheitsmarkt verändert sich rasant. Es reicht nicht mehr aus, sich ausschliesslich auf einzelne medizinische Leistungen zu konzentrieren. Unsere Patienten erwarten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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