Alexandria/Washington/Cerro Pachón - Die grösste je gebaute Digitalkamera nimmt seit Kurzem Bilder von bisher unbekannten Regionen des Universums auf. Sie gehört zum Vera C. Rubin Observatory, einem Spiegelteleskop mit grossem Sichtbereich. Mit ihrem 8,4-Meter-Spiegel erstellt sie im Rahmen des Legacy Survey of Space and Time einen 10-Jahres-Zeitraffer des Südhimmels, um Dunkle Materie, Supernovae und potenziell gefährliche Asteroiden zu erforschen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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