Mit dem Code HSR10 sparen Sie nur noch heute 10 Prozent auf den Hot Stock Report. Doch was zeichnet diesen Börsenbrief besonders aus? Während die meisten Anleger auf Nachrichten warten, hat Florian Söllner oft längst schon gekauft. Renditen zwischen 100 und 3.000 Prozent geben ihm recht.Was seine Methode so treffsicher macht? Söllner fliegt nach Norwegen, um Rechenzentren mit eigenen Augen zu prüfen. Er spricht mit CEOs, bevor deren Zahlen den Markt bewegen. Und er lässt seine selbst entwickelte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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