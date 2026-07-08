London - Der Chef der britischen Rechtspopulisten, Nigel Farage, legt sein Parlamentsmandat nieder - und will in einer Nachwahl erneut antreten. Das sagte der Vorsitzende der Partei Reform UK, die derzeit in Grossbritannien die Umfragen anführt, bei einer Pressekonferenz in London. Der einstige Brexit-Vorkämpfer Farage war zuvor wegen umstrittener Spenden und Zuwendungen in die Schlagzeilen geraten. «Ich war in meinem Leben noch nie wütender», sagte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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