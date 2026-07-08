Washington/Teheran - Die USA haben in Reaktion auf Attacken gegen Tanker in der Strasse von Hormus erneut Ziele im Iran bombardiert. Zudem setzen die USA Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft. Teheran verurteilte Washingtons Vorgehen umgehend als «schwerwiegenden Verstoss» gegen das Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges. Der Iran werde «entschlossene Massnahmen ergreifen, um seine nationalen Interessen und seine Sicherheit zu wahren», ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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