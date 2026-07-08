Die Almonty-Aktie hat zuletzt deutlich an Wert verloren und vom jüngsten Hoch inzwischen rund -40% eingebüßt. Nach der außergewöhnlich starken Rallye der vergangenen Monate mehren sich damit die Anzeichen einer größeren Korrektur. Anleger richten ihren Blick nun auf die entscheidende Frage, ob der langfristige Aufwärtstrend weiterhin Bestand hat oder ob der jüngste Abverkauf den Beginn einer nachhaltigeren Trendwende markiert. Wie es für den Kurs ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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