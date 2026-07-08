Heute werden drei Branchen mit völlig unterschiedlichen Marktdynamiken beleuchtet. Dabei geht es darum, wie schnell ein profitables Modell ins Wanken geraten und zu einem 35-prozentigen Kurssturz eines etablierten Unternehmens führen kann. Ein starker Kontrast dazu zeigt ein Produzent von kritischen Metallen auf. Mit einer prall gefüllten "Kriegskasse" von 800 Millionen USD profitiert dieser direkt vom geopolitischen Wandel. Gleichzeitig ringt ein global agierender Konzern trotz Milliardenumsätzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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