Die Beiersdorf-Aktie hat sich nach einer schwächeren Phase zuletzt stabiler gezeigt. Im Chart rückt das Zwischenhoch von April in den Fokus.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|Märkte am Morgen: Micron, Öl, Chevron, Caterpillar, Vertex, Beiersdorf, Siemens Energy, Commerzbank
|Die Bäume wachsen für den DAX nicht in den Himmel. Nach drei Tagen in Folge mit neuen Rekorden setzten sich gestern am deutschen Aktienmarkt die Bären durch. Am Ende lag der DAX bei 25.465 Punkten....
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|EXKLUSIV zu Beiersdorf: Was große Adressen noch vor Börsenschluss bereits wissen - Meine klare Einschätzung dazu
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|BARCLAYS stuft BEIERSDORF AG auf 'Equal Weight'
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|Warum Beiersdorf heute im Fokus erfahrener Anleger steht: Warum erfahrene Anleger heute zugreifen - So reagieren erfahrene Anleger jetzt
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