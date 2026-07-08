Der DAX dürfte zur Wochenmitte mit einem Rücksetzer in den Handelstag starten. Der Online-Broker IG taxiert das Börsenbarometer am Morgen rund 0,2 Prozent schwächer bei 25.453 Zählern. Damit würde der deutsche Leitindex deutlich unter die 25.500-Punkte-Marke zurücksetzen. Belastet wird der DAX-Kurs dabei erneut von der Korrektur im KI-Sektor sowie dem Iran-Krieg.• Der DAX dürfte zum Handelsstart unter die Marke von 25.500 Zählern zurückfallen. • Neue Angriffe im Irankrieg belasten die Stimmung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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