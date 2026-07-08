Original-Research: UmweltBank AG - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu UmweltBank AG
Wachstum der Kundeneinlagen sollte vom Wachstum im Kreditgeschäft begleitet werden, Rating und Kursziel unverändert
Flankierend hierzu trugen sowohl das Finanzergebnis in Höhe von 17,56 Mio. € (VJ: 12,98 Mio. €) als auch das Provisions- und Handelsergebnis in Höhe von 7,09 Mio. € (VJ: 5,54 Mio. €) zum Erfolg des Geschäftsjahres 2025 bei. Der Anstieg des Gesamtertrags reichte aus, um die Kostensteigerungen im Personal- und Verwaltungsbereich auszugleichen, sodass sich das Vorsteuerergebnis auf 6,44 Mio. € (VJ: -8,50 Mio. €) deutlich verbesserte. Unterm Strich legte der Jahresüberschuss auf 14,26 Mio. € (VJ: 0,73 Mio. €) zu. Hierzu trug insbesondere die Auflösung von Rücklagen nach § 340g HGB in Höhe von 5,0 Mio. € bei.
Bereits mit der Veröffentlichung der Q1-Zahlen Ende April 2026 hat das Management der UmweltBank Prognosen für das laufende Geschäftsjahr sowie einen Szenario-Ausblick auf die kommenden Geschäftsjahre gegeben. Diese wurden mit dem nun vorliegenden, testierten Geschäftsbericht bestätigt. Demnach soll ein Zinsüberschuss in Höhe von 62,5 Mio. € bis 67,5 Mio. € von einem Finanzergebnis in Höhe von 4 Mio. € bis 8 Mio. € sowie von einem Provisions- und Handelsergebnis in Höhe von 10 Mio. € bis 15 Mio. € begleitet werden. Der Zinsüberschuss soll dabei nicht nur von einem weiteren Ausbau des Privatkundengeschäftes profitieren: Das Firmenkundengeschäft (Umweltkredite) soll im laufenden Geschäftsjahr den Turnaround schaffen. Die im September 2025 erfolgte Kapitalerhöhung (Emissionserlös brutto: 20,66 Mio. €) und die im zweiten Quartal 2026 erfolgte Reduktion der Kapitalanforderung um 60 Basispunkte haben den Spielraum für ein Wachstum des Kreditvolumens deutlich erhöht.
Unsere Prognosen orientieren sich an der Unternehmens-Guidance. Wir erwarten nach einer leicht rückläufigen Entwicklung der Gesamterträge auf 81,91 Mio. € für die kommenden Geschäftsjahre ein dynamisches Wachstum. Dieses trifft auf eine nur unterproportionale Kostenentwicklung, die von der abgeschlossenen Transformationsphase profitieren dürfte. Angesichts einer von uns erwarteten Verbesserung der Cost-Income-Ratio von 90,6 % (2025) auf 81,5 % erwarten wir einen Anstieg des Vorsteuerergebnisses von 6,44 Mio. € (2025) auf 14,36 Mio. €. Der Wachstumskurs sollte sich in den Folgejahren fortsetzen.
Im Rahmen unseres Bewertungsmodells haben wir ein unverändertes Kursziel in Höhe von 9,00 € ermittelt. Wir vergeben das Rating KAUFEN.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260708_UmweltBank_Anno
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Datum (Zeitpunkt) Fertigstellung: 08.07.2026 (09:05 Uhr)
Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 08.07.2026 (11:00Uhr)
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