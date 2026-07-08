Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) soll gekürzt werden. Dies sehen zumindest die Pläne von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) vor, über die am heutigen Mittwoch der Haushaltsausschuss des Bundestages beraten soll. Dies berichten einige Medien. Auf der Tagesordnung des Haushaltsausschusses ist der Punkt allerdings noch nicht zu finden. Nach den vorliegenden Informationen plant die Bundesregierung die förderfähigen Kosten direkt mit dem Neustart von 30. 000 auf 28. 000 Euro abzusenken. Danach sollen die anrechenbaren Kosten halbjährlich um weitere 750 Euro sinken und damit im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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