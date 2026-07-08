St. Gallen - Die Aktienmärkte haben weltweit zuletzt ein Rally hingelegt. Für die zweite Jahreshälfte sieht Raiffeisen aber nur begrenztes Aufwärtspotenzial. Sie rät daher zu einer defensiven Ausrichtung mit breiter Diversifikation. Massgeblich getragen durch die Hoffnungen auf eine Beilegung des Iran-Kriegs und durch den KI-Boom sind die Börsen weltweit teils auf Rekordstände gestiegen. «Allerdings begrenzen die teilweise hohen Bewertungen und die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab