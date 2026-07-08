FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.07.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS ENDEAVOUR MINING PRICE TARGET TO 4525 (5250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS EVERPLAY PRICE TARGET TO 315 (330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 3200 (3775) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS HOCHSCHILD MINING PRICE TARGET TO 700 (755) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ABERDEEN PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 4200 (4000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 3800 (3350) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 185 (175) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 690 (570) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 635 (625) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES IAG PRICE TARGET TO 575 (470) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 345 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6700 (6600) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 1450 (1150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 580 (620) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1150 (1000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 680 (600) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP CUTS SHELL PRICE TARGET TO 3200 (3550) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP RAISES IAG PRICE TARGET TO 610 (600) PENCE - 'BUY' - DAVY CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2000 PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES KELLER GROUP PRICE TARGET TO 3150 (2400) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 13490 (13220) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 3300 (3050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1180 (1250) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ABERDEEN GROUP PRICE TARGET TO 245 (230) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 600 (550) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES INTEGRAFIN PRICE TARGET TO 500 (450) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 235 (225) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1500 (1400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS MAN GROUP TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 320 (290) PENCE
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