Die Rheinmetall-Aktie steht zuletzt weiter unter Druck. Nachdem der Kurs in den vergangenen Wochen mehrere wichtige Unterstützungen aufgegeben hat, trübt sich auch das Chartbild zunehmend ein. Gleichzeitig werden einige Analysten bei ihren Einschätzungen vorsichtiger. Analysten senken Erwartungen Fundamental bleibt Rheinmetall zwar einer der größten Profiteure der steigenden Verteidigungsausgaben in Europa. Dennoch mehren sich zuletzt etwas vorsichtigere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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