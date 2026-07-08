Die Aktien von BioNTech, Merck und Formycon präsentieren sich derzeit mit einer unterschiedlichen Kursdynamik. Während BioNTech nach einer Erholungsbewegung wieder verstärkt in den Fokus wachstumsorientierter Anleger rückt, zeigt sich Merck nach den jüngsten Kursgewinnen zunächst in einer Konsolidierungsphase. Formycon wiederum profitiert von anhaltendem Optimismus hinsichtlich seines Biosimilar-Geschäfts. BioNTech konnte sich in den vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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