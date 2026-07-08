Die Nordex Group hat vom Projektentwickler UKA Aufträge über insgesamt rund 700 MW aus Deutschland erhalten. Die Bestellungen umfassen 100 Windenergieanlagen der Typen N175/6.X und N163/6.X für mehrere Projekte in verschiedenen Bundesländern. Grundlage sind nach Angaben von UKA erfolgreiche Zuschläge aus den EEG-Ausschreibungen 2025 und 2026. Nordex liefert 100 Windenergieanlagen für UKA-ProjekteDie Nordex-UKA-700-MW-Aufträge zählen zu den größten Einzelbestellungen für den deutschen Windmarkt in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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