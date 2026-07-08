BioNxt Solutions (0,38 EUR; WKN: A3D1K3; ISIN: CA0909741062, MCAP Mio. CAD) entwickelt sich konsequent zu einem spezialisierten Plattformunternehmen für innovative Arzneimittelverabreichung und erweitert seine patentierte Dünnfilmtechnologie über Multiple Sklerose hinaus auf den milliardenschweren GLP-1-Markt. Mit den Programmen BNT23001 für Cladribin und der Entwicklung eines sublingualen Semaglutid-Films adressiert das Unternehmen gleich mehrere wachstumsstarke Pharmasegmente, in denen patientenfreundliche Darreichungsformen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Parallel rücken die Vorbereitung der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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