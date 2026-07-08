Die Daimler Truck Aktie hat nach positiven Nachrichten zum Absatz zugelegt. Der Nutzfahrzeughersteller verkaufte im zweiten Quartal wieder mehr Fahrzeuge. Zusätzlich sorgt eine optimistische Einschätzung von Barclays für Rückenwind denn die Bank sieht den Konzern vor einem neuen Aufschwung.Absatz zieht wieder an Daimler Truck konnte im zweiten Quartal beim Fahrzeugabsatz punkten. Nach einer schwierigeren Phase mit schwankender Nachfrage und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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