© Foto: Chris Emil Janssen - chris.emil-janssen.deKNDS vergibt einen Millionenauftrag für das Leopard-Programm. Warum der Deal für den Fertigungspartner Incap weit über 11 Millionen Euro hinausgehen könnte.Der Elektronikfertiger Incap hat einen Großauftrag aus der europäischen Rüstungsindustrie erhalten. Der Systemhersteller KNDS hat Bestellungen im Wert von mehr als 11 Millionen Euro für Kabelbäume und elektromechanische Baugruppen für den Leopard-Panzer vergeben. Das geht aus einer Unternehmensmitteilung hervor. Der Auftrag kommt zu einem Zeitpunkt, an dem KNDS den ursprünglich für diesen Sommer geplanten Börsengang auf unbestimmte Zeit verschoben hat. Als Begründung verwies das Unternehmen auf die Marktvolatilität im europäischen …
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